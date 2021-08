Le Port-Marly Église Saint-Louis Le Port-Marly, Yvelines Visite guidée de l’Eglise Saint-Louis Église Saint-Louis Le Port-Marly Catégories d’évènement: Le Port-Marly

Visite guidée de l’Eglise Saint-Louis Église Saint-Louis, 18 septembre 2021 14:00, Le Port-Marly. Journée du patrimoine 2021 Église Saint-Louis. Gratuit|Sur inscription 01 39 17 31 77

Samedi 18 septembre, 14h00 Visite guidée de l’Eglise Saint-Louis * Joyau de la construction néoclassique, l’église Saint-Louis du Port-Marly trouve une place de choix dans l’architecture religieuse du XVIIIème siècle. Son architecte Louis Etienne Legrand s’est inspiré de l’architecture palladienne : harmonie pure et raffinée malgré un effet de monumentale grandeur. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 16h00

Visites organisées par une conférencière de l’Office de Tourisme Intercommunal de Saint-Germain Boucles de Seine. Durée de la visite environ 30 minutes.

Église Saint-Louis 42 route de Versailles 78430 Le Port-Marly Le Port-Marly 78560 Yvelines

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 01 39 17 31 77 http://www.port-marly-memoire-vivante.fr

Construite entre 1778 et 1780, à l’initiative de Louis XVI, au bénéfice des riverains du Port de Marly, alors canton de Marly-le Roi. Chef d’œuvre de l’architecture sévère néo-classique dû à Louis Étienne Legrand. Admirons l’élégante sveltesse de la façade – deux péristyles reliant l’église surmontée d’un fronton sculpté à deux bâtiments latéraux. A l’intérieur, pûreté de la serlienne directement inspirée de Palladio. Bâtiment classé en 1937.

