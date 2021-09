Faymoreau Eglise Saint Louis Faymoreau, Vendée Eglise Saint Louis Eglise Saint Louis Faymoreau Catégories d’évènement: Faymoreau

18 et 19 septembre Eglise Saint Louis * Construite en 1833, elle remplace l’ancienne église, restaurée à plusieurs reprises entre 1718 et 1840 et située à proximité du Château. L’église, très simple, est composée d’une nef unique et d’un transept dont chacun des bras est pourvu d’une baie en arc brisé. *

