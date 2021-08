Saint-Jean-des-Champs Eglise Saint-Leger Manche, Saint-Jean-des-Champs Exposition : Arts sous les clochers – église de St Leger avec l’oeuvre de Anne Deshaies Eglise Saint-Leger Saint-Jean-des-Champs Catégories d’évènement: Manche

Saint-Jean-des-Champs

Exposition : Arts sous les clochers – église de St Leger avec l'oeuvre de Anne Deshaies Eglise Saint-Leger, 17 septembre 2021 14:00, Saint-Jean-des-Champs

17 – 19 septembre Exposition : Arts sous les clochers – église de St Leger avec l'oeuvre de Anne Deshaies
Sont présentés deux grands bois de cerf dans l'écrin de cette église de Saint Léger , dans laquelle s'érige un lien direct avec le lieu. J'empreinte à l'iconographie, la représentation du sacré par l'utilisation de la feuille d'or. Je m'interroge sur des croyances ancestrales et complémentaires aux questionnements humains. Un fil rouge intergénérationnel qui traverse les siècles.

vendredi 17 septembre – 14h00 à 19h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 19h00

Eglise Saint-Leger 50320 Saint-Jean-des-Champs Saint-Jean-des-Champs 50320 Manche

06 83 35 02 29 https://www.artssouslesclochers.fr

Eglise de Saint Leger – proche de l’abbaye de la Lucerne

Eglise Saint-Leger Adresse 50320 Saint-Jean-des-Champs