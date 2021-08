Éméville Église Saint-Léger Éméville, Oise Visite de l’église St Léger et du vieux village. Église Saint-Léger Éméville Catégories d’évènement: Éméville

Oise

Visite de l’église St Léger et du vieux village. Église Saint-Léger, 18 septembre 2021 10:00, Éméville. Journée du patrimoine 2021 Église Saint-Léger. Gratuit Handicap moteur

18 et 19 septembre Visite de l’église St Léger et du vieux village. * – L’église primitive romane a été augmentée au XIIIe siècle d’un clocher à quatre pignons puis modifiée au cours des siècles

dont au XVIe par un choeur à chevet plat voûté en pierre.

– De cette époque date probablement aussi une première campagne de décoration murale dont il reste de précieuses traces.

– Sa Cloche Marie-Adélaïde date de 1781. Elle a été restaurée en 2019 et inscrite au titre des monuments historiques le 26

février 2020 . A cette occasion les élèves de l’école d’Éméville ont été associés en venant assister à sa descente et à sa

remontée dans le clocher dans une optique Patrimoine et Education .

Depuis elle sonne l’Angélus ainsi que les heures.

Une présentation de documents fera revivre les travaux de cette restauration.

– Vous pourrez également voir outre sa chaire datée du XIXe, la statue de Saint Pierre réalisée par le sculpteur Charles

Gilbert né à Éméville le 23 juin 1845, une belle poutre de gloire ainsi que son Harmonium Alexandre Père et Fils restauré en 2011. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

*

Entrée libre

Église Saint-Léger Rue de la forêt – 60123 Éméville Éméville 60123 Oise

https://cibul.s3.amazonaws.com/location30912294.jpg http://assohistemeville.jimdo.com Crédits : Association Historique Eméville Gratuit Association Historique d’Eméville

Détails Catégories d’évènement: Éméville, Oise Autres Lieu Église Saint-Léger Adresse Rue de la forêt - 60123 Éméville Ville Éméville lieuville Église Saint-Léger Éméville