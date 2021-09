Lorry-Mardigny Église Saint-Laurent Lorry-Mardigny, Moselle Découvrez cette église du XIIe siècle, remaniée au XIXe siècle Église Saint-Laurent Lorry-Mardigny Catégories d’évènement: Lorry-Mardigny

Moselle

Découvrez cette église du XIIe siècle, remaniée au XIXe siècle Église Saint-Laurent, 18 septembre 2021 14:00, Lorry-Mardigny. Journée du patrimoine 2021 Église Saint-Laurent. Gratuit

18 et 19 septembre Découvrez cette église du XIIe siècle, remaniée au XIXe siècle * *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

Gratuit. Entrée libre. Visite libre le samedi et le dimanche de 14h à 18h. Visite guidée le dimanche, de 14h30 à 17h (dernier départ de la visite guidée à 17h).

Église Saint-Laurent 12 rue du Château, 57420 Lorry-Mardigny Lorry-Mardigny 57420 Moselle

https://cibul.s3.amazonaws.com/location99259430.jpg 03 87 69 90 08 http://www.lorry-mardigny-patrimoine.fr/

La commune de Lorry-Mardigny se compose de deux villages distincts : Lorry-devant-le-Pont et Mardigny. L’église Saint-Laurent de Mardigny a été reconstruite au XIXe siècle. Toutefois, elle conserve des parties de l’ancienne église romane du XIIe siècle : avant-nef et tour, murs gouttereaux de l’ancienne nef. Ces parties du XIIe siècle ainsi que façade et toiture du chœur sont inscrites au titre des Monuments historiques depuis 1997.

