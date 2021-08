La Plagne-Tarentaise Église Saint-Laurent La Plagne-Tarentaise, Savoie Eglise Saint Laurent Église Saint-Laurent La Plagne-Tarentaise Catégories d’évènement: La Plagne-Tarentaise

Eglise Saint Laurent Église Saint-Laurent, 17 septembre 2021 09:00, La Plagne-Tarentaise. Journée du patrimoine 2021 Église Saint-Laurent. Gratuit

17 – 19 septembre Eglise Saint Laurent * *

vendredi 17 septembre – 09h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 09h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 18h00

Église Saint-Laurent La Côte d’Aime, 73210 La Plagne-Tarentaise La Plagne-Tarentaise 73210 La Côte-d’Aime Savoie

Construite entre 1702 et 1714, elle occupe sensiblement l’emplacement de l’ancienne chapelle Saint Laurent. C’est à partir de cette chapelle qu’a été construit le chœur de l’église. Elle fut d’abord appelée église et paroisse de Saint Amédée de La Côte. En réalité, le premier patron de La Côte n’a jamais été canonisé, il s’agit du «bienheureux Amédée IX » qui fut Duc de Savoie de 1465 à 1472 et qui épousa Yolande, sœur du roi de France Louis XI. Amédée fut choisi pour patron en hommage au duc régnant Victor-Amédée qui a facilité la désunion avec la paroisse d’Aime.

