18 et 19 septembre Découverte d’une église gothique datant des XVIe et XVIIe siècle * Découvrez, le temps d’un instant cultuel, l’église Saint-Laurent-et-Saint-Jean-Baptiste. Les portes de l’église seront ouvertes pour que vous puissiez vous y recueillir et admirer son porche Renaissance, sa fresque du XIXe siècle représentant le triomphe de la Vierge et ses vitraux remarquables. *

samedi 18 septembre – 14h30 à 16h30

dimanche 19 septembre – 14h30 à 16h30

Gratuit. Entrée libre.

Église Saint-Laurent et Saint-Jean-Baptiste 7 rue Saint-Jean, 10200 Soulaines-Dhuys Soulaines-Dhuys 10200 Aube

Cette imposante église de style gothique flamboyant a été construite sur l’emplacement d’une ancienne chapelle castrale. Anciennement sous le double vocable de Jean-le-Baptiste et de Laurent, elle est reconstruite aux XVIe-XVIIe siècles : le portail date de 1568, la tour des XVIe et XVIIIe siècles. La flèche sera construite au XIXe siècle. Les vitraux sont de Noël et Claudius Lavergne. La fresque du XIXe siècle représente le triomphe de la Vierge. L’édifice est classé au titre des Monuments historiques depuis 1914.

