Ollioules Eglise Saint Laurent d'Ollioules Ollioules, Var Concert du patrimoine “Orgue et clarinette” à l’église d’Ollioules Eglise Saint Laurent d’Ollioules Ollioules Catégories d’évènement: Ollioules

Var

Concert du patrimoine “Orgue et clarinette” à l’église d’Ollioules Eglise Saint Laurent d’Ollioules, 18 septembre 2021 21:00, Ollioules. Journée du patrimoine 2021 Eglise Saint Laurent d’Ollioules. Gratuit|Sur inscription 04.94.63.80.14

Samedi 18 septembre, 21h00 Concert du patrimoine “Orgue et clarinette” à l’église d’Ollioules * Concert d’orgue et de clarinette par Brice Montagnoux et Eva Villegas *

samedi 18 septembre – 21h00 à 23h00

*

Inscriptions obligatoires

Eglise Saint Laurent d’Ollioules 1 place Victor Clement 83190 Ollioules Ollioules 83190 Var

https://cibul.s3.amazonaws.com/location97798560.jpg 04 94 30 41 02 http://www.ollioules.fr

photo mairie d’Ollioules

Crédits : Gratuit|Sur inscription

Détails Heure : 21:00 - 23:00 Catégories d’évènement: Ollioules, Var Autres Lieu Eglise Saint Laurent d'Ollioules Adresse 1 place Victor Clement 83190 Ollioules Ville Ollioules lieuville Eglise Saint Laurent d'Ollioules Ollioules