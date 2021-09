Wattignies Eglise saint Lambert Nord, Wattignies Visite de l’église St Lambert et de son retable Eglise saint Lambert Wattignies Catégories d’évènement: Nord

Visite de l’église St Lambert et de son retable Eglise saint Lambert, 18 septembre 2021 09:00, Wattignies. Journée du patrimoine 2021 Eglise saint Lambert. Gratuit

Samedi 18 septembre, 09h00, 14h00 Visite de l’église St Lambert et de son retable * Visitez l’église St Lambert, dont l’architecture témoigne des différentes époques de sa conception à nos jours ; chœur du XIIème siècle, tour et clocher XVIème, reconstruction des nefs au XIXème, l’intérieur évoquant quant à lui l’art gothique et roman.

Et admirez son retable – retable du XVI ème siècle (seuls quelques exemplaires de cet atelier existent encore au monde) classé Monument historique au titre des objets mobiliers -, découverte documentée par une exposition sur les retables des Flandres et plus particulièrement sur celui de Wattignies.

L’association Wattignies Patrimoine Passion Culture vous accompagnera durant cette visite et vous fera découvrir l’histoire de cette église mais aussi une collection d’objets religieux, de photographies et de documents anciens s’y rapportant sans oublier les “trésors” classés monuments historiques. *

samedi 18 septembre – 09h00 à 11h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 16h00

Entrée libre

Eglise saint Lambert place de la République, 59139 WATTIGNIES Wattignies Nord

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 06 17 97 03 90

Eglise dont l’abside remonte au xii ème siècle

Crédits : Ville de Wattignies Gratuit

