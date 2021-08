Lons Église Saint-Julien Lons, Pyrénées-Atlantiques Une église du XXe siècle à la forte symbolique Église Saint-Julien Lons Catégories d’évènement: Lons

Une église du XXe siècle à la forte symbolique Église Saint-Julien, 17 septembre 2021 Gratuit Handicap moteur

vendredi 17 septembre – 09h00 à 17h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 15h30

samedi 18 septembre – 16h00 à 17h30

dimanche 19 septembre – 15h00 à 16h30

Gratuit. Entrée libre. Réservé aux scolaires le vendredi 17.

Église Saint-Julien 2 avenue du Chanoine Passailh, 64140 Lons Lons 64140 Pyrénées-Atlantiques

Église du XXe siècle présentant un décor Art déco d’une rare homogénéité. L’édifice est l’œuvre de l’architecte Henry Challe et des ateliers Mauméjean. Les statuaires sont d’Ernest Gabard et Raymond Dubois.

