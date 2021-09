Liny-devant-Dun Église Saint-Julien Liny-devant-Dun, Meuse Découvrez le village de Liny-devant-Dun autrefois et son église Église Saint-Julien Liny-devant-Dun Catégories d’évènement: Liny-devant-Dun

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Gratuit. Entrée libre.

Église Saint-Julien Rue de l’Église, 55110 Liny-devant-Dun Liny-devant-Dun 55110 Meuse

L’église Saint-Julien est classée au titre des Monuments historiques depuis 1921. Elle comprend une tour romane du XIIe siècle. Le reste de l’édifice date du XVIIe siècle. Elle abrite des statues dont un Christ aux liens et un autel du XVIIIe siècle.

