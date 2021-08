Montreuil église Saint-Josse-au-Val Montreuil, Pas-de-Calais Visite guidée : à la découverte de la ville basse de Montreuil-sur-Mer église Saint-Josse-au-Val Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Samedi 18 septembre, 14h30 Visite guidée : à la découverte de la ville basse de Montreuil-sur-Mer * Niché au pied des remparts de la Ville de Montreuil-sur-mer, Venez découvrir l’histoire de ce quartier riche d’un passé industriel. Durant la visite, un focus sur le patrimoine ferroviaire vous sera présenté par un passionné de la gare de Montreuil et de son histoire. *

samedi 18 septembre – 14h30 à 15h30

gratuit, jauge limitée, sur inscription, suivant les conditions sanitaires en vigueur.

église Saint-Josse-au-Val rue des Préaux 62170 Montreuil sur Mer Montreuil 62170 Pas-de-Calais

