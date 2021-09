Concert lyrique « Dans les jardins d’Espagne » Église Saint-Joseph, 19 septembre 2021 16:00, Carrières-sous-Poissy.

Journée du patrimoine 2021 Église Saint-Joseph. Gratuit|Sur inscription 01 34 01 19 33

Dimanche 19 septembre, 16h00

Concert lyrique « Dans les jardins d’Espagne »

Le Trio de Granada (chant, flûte et guitare) vous propose un programme espagnol, inspiré des mélodies les plus populaires de la péninsule ibérique, entre flamenco, zarzuela et pièces plus classiques.

Église Saint-Joseph – Grande Rue

Tout public – Gratuit

Infos+ et inscriptions : 01 34 01 19 33

Église Saint-Joseph Grande Rue 78955 Carrières-sous-Poissy Carrières-sous-Poissy 78955 Yvelines

L’église paroissiale de Triel étant située trop loin, le seigneur du lieu fit construire sa propre chapelle, connue en 1162, située au prieuré de Saint-Blaise sur emplacement de l’hôtel de ville actuel. Cette chapelle figure encore sur un acte de vente de 1828. Edifiée entre 1659 et 1663, la vieille église de la Grande Rue fut bénie le 21 septembre 1663 et placée sous le patronage de Saint-Joseph. Comme tout monument ancien, elle connut au fil des ans de nombreuses transformations : une chaire (les religieuses de l’abbaye de Poissy, seigneur des lieux, en avaient fait don à la construction de provenance inconnue); un clocher achevé en 1671 ; un confessionnal datant de 1769 ; le remplacement en 1937 de son unique cloche fêlée, au son douteux, par un ensemble de trois cloches ; la disparition en 1886 du cimetière qui l’entourait jusqu’alors.

Jusqu’en 1663, date d’installation du premier vicaire à Carrières, les Carriérois, pour se rendre à l’office et régler tous les détails administratifs de leur vie (mariage, actes de naissance ou de décès…), étaient obligés de traverser la plaine pour rejoindre Triel, placée sous l’autorité de l’évêché de Rouen. Il aurait sans doute été plus logique pour eux de régler ce type de formalités avec la paroisse de Poissy, mais celle-ci dépendait …de l’évêché de Chartres ! Ce n’est cependant qu’en 1801 que la paroisse de Carrières deviendra totalement indépendante.

Sur la place de l’Église, aujourd’hui devenue parking, étaient regroupés jusqu’en 1936 l’école des filles, l’école des garçons, la mairie et le presbytère, autant de bâtiments qui furent démolis en 1965.

L’actuel presbytère est installé dans “La grande Maison”, une bâtisse faisant face à la place de l’église, construite en 1651 par Louis Goulard, officier des Mousquetaires de la garde du roi, co-propriétaire de la ferme importante de Carrières et gouverneur de Saint-Denis en France… Cette demeure est l’une des plus vieilles constructions de la ville (à noter que l’on trouve toutefois, rue Carnot, des maisons qui affichent près de deux siècles de plus) et l’on peut y admirer, notamment, un escalier construit avec un vide central dit à “la Moderne”, datant visiblement de 1690.

En 1993, la volonté des paroissiens permet au projet de construction d’une nouvelle église de voir le jour. Située dans le quartier Saint-Louis, d’où son nom d’église Saint-Louis, elle est édifiée à l’emplacement d’une ancienne chapelle.

