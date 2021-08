Saint-Joseph Eglise Loire, Saint-Joseph Eglise de Saint-Joseph Eglise Saint-Joseph Catégories d’évènement: Loire

Saint-Joseph

Eglise de Saint-Joseph Eglise, 18 septembre 2021 09:00, Saint-Joseph. Journée du patrimoine 2021 Eglise. Gratuit

18 et 19 septembre Eglise de Saint-Joseph * La construction de l’église commença le 23 mai 1853, elle fut opérationnelle le 8 décembre 1854.

Le premier curé, l’abbé Delorme, fut installé le 19 août 1855 et la transformation en paroisse fut officialisée par décret impérial du 31 décembre 1858.

Les différents travaux entrepris de 1853 à 1907; agrandissement,boiseries, décoration, vitraux, crépissage extérieur, etc..ont représenté une dépense de plus de 100 000 francs. Celle-ci a été couverte par de nombreux dons privés provenant des habitants de la commune.

Des documents explicatifs concernant les vitraux sont à votre disposition à l’interieur de l’église. *

samedi 18 septembre – 09h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 19h00

Entrée libre

Eglise 42800 Saint-Joseph Saint-Joseph 42800 Loire

04 77 75 79 46

