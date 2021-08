Joigny Église Saint-Jean de Joigny Joigny, Yonne Visite libre de l’église Saint-Jean-Baptiste à Joigny Église Saint-Jean de Joigny Joigny Catégories d’évènement: Joigny

Yonne

Visite libre de l’église Saint-Jean-Baptiste à Joigny Église Saint-Jean de Joigny, 17 septembre 2021 10:00, Joigny. Journée du patrimoine 2021 Église Saint-Jean de Joigny. Gratuit

17 – 19 septembre Visite libre de l’église Saint-Jean-Baptiste à Joigny * Belle église Renaissance des architectes joviniens Jean Chéreau père et fils. Tombeau de la comtesse Aélis (XIIIème siècle) et mise au tombeau du XVème siècle. *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

*

Entrée libre

Église Saint-Jean de Joigny Place Saint-Jean, 89300 Joigny Joigny 89300 Yonne

https://cibul.s3.amazonaws.com/undefined 03 86 62 11 05 http://www.ville-joigny.fr

Reconstruite au XVIème siècle par Jean Chéreau, architecte du château, l’église Saint-Jean possède également des éléments gothiques flamboyants. Le chef-d’œuvre en est la voûte en parquet à joints vifs. Figurent également le gisant remarquable du XIIIème siècle d’Aélis, comtesse de Joigny et le Saint-Sépulcre en marbre du XVIème siècle.

Crédits : Image libre de droits Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Joigny, Yonne Autres Lieu Église Saint-Jean de Joigny Adresse Place Saint-Jean, 89300 Joigny Ville Joigny lieuville Église Saint-Jean de Joigny Joigny