Faites un détour par l'église du XIIe siècle de Saint-Avit-Rivière Église Saint-Jean-Baptiste Dordogne, Saint-Avit-Rivière

Faites un détour par l’église du XIIe siècle de Saint-Avit-Rivière Église Saint-Jean-Baptiste, 17 septembre 2021 14:00, Saint-Avit-Rivière. Journée du patrimoine 2021 Église Saint-Jean-Baptiste. Gratuit Handicap moteur

17 – 19 septembre Faites un détour par l’église du XIIe siècle de Saint-Avit-Rivière * Découvrez la tête humaine qui orne la clé de voûte de la cinquième archivolte du porche de l’église Saint-Jean-Baptiste ! L’église à l’origine du XIIe siècle, a été transformée à l’intérieur. Le haut clocher se termine par un pignon triangulaire à quatre ouvertures romanes pour les cloches. Deux contreforts montent jusqu’au niveau des ouvertures. Les piliers plats et les colonnettes qui supportent les archivoltes, sont surmontés de chapiteaux décorés de feuilles de lauriers et de rosaces. *

vendredi 17 septembre – 14h00 à 17h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 17h00

Gratuit. Entrée libre.

Église Saint-Jean-Baptiste 3 le bourg, 24540 Saint-Avit-Rivière Saint-Avit-Rivière 24540 Dordogne

L’église de Saint-Avit date de l’époque romane, mais elle a été largement modifiée. Elle présente un plan en croix latine qui correspond à une reconstruction. L’édifice conserve un clocher-mur, un portail et une croix solaire. L’histoire de l’église est assez peu documentée, une mention du XVIe siècle nous permet néanmoins de savoir qu’elle dépend, à cette époque, de l’abbaye de Cadouin. L’église de Saint-Avit-Rivière est inscrite à l’inventaire des Monuments historiques.

