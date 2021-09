Aas Eglise Saint-Jean-Baptiste-Notre-Dame-des-Infirmes Aas, Pyrénées-Atlantiques Les Eaux-Bonnes dans tous leurs états ! Découvrez l’église… Eglise Saint-Jean-Baptiste-Notre-Dame-des-Infirmes Aas Catégories d’évènement: Aas

Samedi 18 septembre, 10h00, 14h00 Les Eaux-Bonnes dans tous leurs états ! Découvrez l’église… * Rencontre avec le chercheur Jean-Philippe Maisonnave pour connaître les secrets de l’église Saint-Jean-Baptiste. La construction de l’église fut impulsée dans la seconde moitié du XIX siècle par l’impératrice Eugénie, épouse de Napoléon III, et rendue nécessaire par l’affluence des visiteurs dans la station thermale. Entre modernité et techniques traditionnelles, l’église se caractérise par la richesse exceptionnelle de son ornementation. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 11h30

samedi 18 septembre – 14h00 à 15h30

Gratuit. Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme des Eaux-Bonnes.

Eglise Saint-Jean-Baptiste-Notre-Dame-des-Infirmes Le bourg, 64440 Eaux-Bonnes Aas 64440 Pyrénées-Atlantiques

https://cibul.s3.amazonaws.com/location69328804.jpg 05 59 05 33 08 https://www.gourette.com/patrimoine-culturel/eglise-saint-jean-baptiste/

Construite à partir de 1864 pour satisfaire les besoins cultuels de la station thermale en plein essor, l’église d’Eaux-Bonnes s’est enrichie au fil des ans grâce aux dons d’une élite européenne venue chercher sur les cimes pyrénéennes santé et bon air. Altesses royales, capitaines d’industrie, princes déchus et collectionneurs parisiens ont ainsi contribué, sans plan concerté et en ordre dispersé, à l’élaboration d’un décor finalement harmonieux dans son éclectisme, qui intégrera sans heurts, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, jusqu’aux céramiques modernistes de l’atelier Cazaux.

