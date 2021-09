Le Reposoir Église Saint-Jean-Baptiste Haute-Savoie, LE REPOSOIR Visite libre de l’église Saint-Jean-Baptiste du Reposoir. Église Saint-Jean-Baptiste Le Reposoir Catégories d’évènement: Haute-Savoie

LE REPOSOIR

Visite libre de l’église Saint-Jean-Baptiste du Reposoir. Église Saint-Jean-Baptiste, 17 septembre 2021 09:00, Le Reposoir. Journée du patrimoine 2021 Église Saint-Jean-Baptiste. Gratuit Handicap moteur lereposoirpatrimoine@yahoo.fr, , 0681701744

17 – 19 septembre Visite libre de l’église Saint-Jean-Baptiste du Reposoir. * Venez découvrir l’église du Reposoir placée, par les Chartreux, sous le vocable de Saint Jean-Baptiste.

Descriptif historique disponible sur place.

Audiovisuel avec vues du Reposoir et de son riche patrimoine naturel et culturel. *

vendredi 17 septembre – 09h00 à 19h00

samedi 18 septembre – 09h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 19h00

Gratuit / Port du masque obligatoire.

Église Saint-Jean-Baptiste Centre du village, 74950 Le Reposoir Le Reposoir 74950 Haute-Savoie

Église Saint-Jean-Baptiste du Reposoir (XIXe siècle). Au fronton, la statue du Bienheureux Jean d’Espagne, fondateur de la Chartreuse du Reposoir. Elle est construite à partir de 1850, en forme de croix grecque à l’origine, puis agrandie en 1888, en forme de croix latine. Riche mobilier et statues, dont, datant de 1851 : autel central en bois, autel de la Vierge (transept gauche, ouvrage de Pedrini), haute chaire (à gauche), et fonts baptismaux (à droite en entrant, ouvrage de Pedrini) / de 1859 : table de communion en fonte (déplacée sur la tribune) / de 1861 : bénitier en marbre (à gauche en entrant, ouvrage des frères Magni de St-Jeoire) / de 1888 : statue extérieure, au fronton de l’église, représentant le Bienheureux Jean d’Espagne – fondateur de la Chartreuse du Reposoir en 1151 – réalisée en pierre de Lézinne par le marbrier-sculpteur à Annecy, M.Tavernier/de 1894 : lustre en cristal (chœur) / de 1897 : chemin de croix (quatorze stations, placées de part et d’autre de la nef).

Ainsi que datant du XVIIe siècle : deux tableaux en bois (transept gauche) représentant St Bruno (tableau de gauche) – fondateur de l’ordre des Chartreux en 1084 – et St Jean-Baptiste (tableau de droite).

De 1888 : huit vitraux et une rosace réalisés par l’atelier Bessac à Grenoble.

Église restaurée en 2003.

Église restaurée en 2003.

Lieu Église Saint-Jean-Baptiste Adresse Centre du village, 74950 Le Reposoir Ville Le Reposoir