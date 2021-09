Jaudrais Église Saint-Jean-Baptiste Eure-et-Loir, Jaudrais Visite libre Église Saint-Jean-Baptiste Jaudrais Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Visite libre Église Saint-Jean-Baptiste, 18 septembre 2021, Jaudrais

samedi 18 septembre – 09h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 18h00

Église Saint-Jean-Baptiste 28250 Jaudrais

L’église Saint-Jean-Baptiste fut endommagée au cours des combats le 16 juin 1940. La reconstruction effectuée dans les années 1950 a fait perdre à l’église une partie de sa nef occidentale, fermée par un mur en matériaux traditionnels. L’emplacement de la nef détruite forme une cour à l’intérieur du cimetière. On y accède par l’ancien portail en grison, tandis que l’entrée de la cour au clocher isolé se fait pas la tour côté nord. A l’intérieur trois statues de pierre datant du XIIIe siècle sont exposées. L’édifice également un remarquable vitrail du XVIe siècle inscrit au titre des Monuments Historiques.

