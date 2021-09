Hierges Église Saint-Jean-Baptiste Ardennes, Hierges Visite guidée du village médiéval de Hierges Église Saint-Jean-Baptiste Hierges Catégories d’évènement: Ardennes

Hierges

Visite guidée du village médiéval de Hierges Église Saint-Jean-Baptiste, 18 septembre 2021 11:00, Hierges. Journée du patrimoine 2021 Église Saint-Jean-Baptiste. Gratuit|Sur inscription 03 24 42 92 42, info@valdardennetourisme.com

18 et 19 septembre Visite guidée du village médiéval de Hierges * Découvrez le charmant village médiéval de Hierges lors d’une visite guidée organisée par l’office de tourisme val d’Ardenne. Aux portes de la Belgique, marqué par l’histoire de son château, le village médiéval de Hierges est l’un des plus beaux des Ardennes françaises. Un lieu plein de charme pour flâner dans son artère principale pavée, et découvrir ses maisons en pierre bleue et aux toits d’ardoise. La ruelle qui monte à l’église Saint-Jean-Baptiste vous rapproche des ruines romantiques du château de Hierges, qui semble veiller en maître sur le village. Là, plus de 1000 ans d’histoire s’offrent aux visiteurs. Ce château, construit au XIe siècle, et ses résidents, ont joué de tout temps un rôle important dans l’histoire de l’Europe. C’est de ce château qu’est parti le conflit entre François Ier, Roi de France, et Charles Quint, Empereur du Saint-Empire romain germanique. Reconstruit au XVIe siècle, ce château, aujourd’hui propriété privée, témoigne encore de l’art militaire mosan. Découvrez ce charmant village lors d’une visite guidée organisée par l’office de tourisme val d’Ardenne.

Point de départ : 1 rue du cimetière, 08320 Hierges.

Durée : 1h. *

samedi 18 septembre – 11h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 15h00

samedi 18 septembre – 16h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 11h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 15h00

dimanche 19 septembre – 16h00 à 17h00

*

Gratuit. Sur inscription auprès de l’office de tourisme (capacité maximale de 25 personnes par horaire). Point de départ : 1 rue du cimetière, 08320 Hierges. Durée : 1h.

Église Saint-Jean-Baptiste Rue Roger Renard, 08320 Hierges Hierges 08320 Ardennes

https://cibul.s3.amazonaws.com/location70022942.jpg?_ts=1628254084539 03 24 41 75 94

L’église Saint-Jean-Baptiste est bâtie en 1579 sur l’emplacement d’une précédente chapelle. Elle est construite à la demande de Gilles de Berlaymont et de son épouse Lamberte de Croy, seigneurs de Hierges. L’édifice est constitué d’une nef unique et d’un chœur semi-circulaire, assortis d’un clocher à bulbe. Les bossages des pierres taillées sont caractéristiques du style mosan inspiré de la Renaissance italienne. Le mobilier est remarquable, dont un banc du XVe siècle et le maître-autel baroque en trompe-l’œil de marbre, ainsi que les tableaux classés au titre des Monuments historiques. L’église Saint-Jean-Baptiste est classée au titre des Monuments historiques depuis 1993.

Crédits : ©valdardenne Gratuit|Sur inscription ©Conseil général des Ardennes

Détails Catégories d’évènement: Ardennes, Hierges Autres Lieu Église Saint-Jean-Baptiste Adresse Rue Roger Renard, 08320 Hierges Ville Hierges lieuville Église Saint-Jean-Baptiste Hierges