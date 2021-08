Baie Mahault Eglise Saint Jean Baptiste de Baie Mahault Baie-Mahault, Guadeloupe Visite guidée de l’église Eglise Saint Jean Baptiste de Baie Mahault Baie Mahault Catégories d’évènement: Baie-Mahault

Guadeloupe

Visite guidée de l’église Eglise Saint Jean Baptiste de Baie Mahault, 17 septembre 2021 08:30, Baie Mahault. Journée du patrimoine 2021 Eglise Saint Jean Baptiste de Baie Mahault. Gratuit|Sur inscription 05 90 26 34 08

17 – 19 septembre Visite guidée de l’église * Viste guidée d’une église construite par Ali Tur et classée monument historique *

vendredi 17 septembre – 08h30 à 11h00

vendredi 17 septembre – 14h30 à 16h00

samedi 18 septembre – 09h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 07h00 à 10h00

*

Eglise Saint Jean Baptiste de Baie Mahault Baie Mahault le bourg Baie Mahault 97122 Guadeloupe

https://cibul.s3.amazonaws.com/null

L’église de Baie-Mahault fait partie des six édifices religieux entièrement reconstruits après le cyclone de 1928 par l’architecte parisien Ali Tur. La nouvelle église est bénie le 29 octobre 1933 . Dans le même temps, Ali Tur est chargé par la municipalité de la construction d’un presbytère, édifié en face de l’angle nord-est de la façade de l’église, et d’une mairie, située à une centaine de mètres au nord-ouest.

Crédits : tourisme Gratuit|Sur inscription

Détails Catégories d’évènement: Baie-Mahault, Guadeloupe Autres Lieu Eglise Saint Jean Baptiste de Baie Mahault Adresse Baie Mahault le bourg Ville Baie Mahault lieuville Eglise Saint Jean Baptiste de Baie Mahault Baie Mahault