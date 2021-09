Clermont-Dessous Église Saint-Jean-Baptiste Clermont-Dessous, Lot-et-Garonne Découvrez l’église à coupole de Clermont-Dessous, classée au titre des Monuments historiques Église Saint-Jean-Baptiste Clermont-Dessous Catégories d’évènement: Clermont-Dessous

samedi 18 septembre – 09h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 18h00

Gratuit. Entrée libre.

Église Saint-Jean-Baptiste Le bourg, 47130 Clermont-Dessous Clermont-Dessous 47130 Lot-et-Garonne

Église à coupole du XIe siècle. La nef et le chœur, de même largeur, sont voûtés en berceau et séparés par une travée carrée, beaucoup plus élevée, et voûtée par une coupole octogonale à la base, dont les petits côtés reposent sur des trompillons régulièrement appareillés. L’extrémité du chœur se termine par une abside en cul de four. La porte primitive s’ouvrait dans la nef au sud.

