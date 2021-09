Pierrelatte Eglise Saint-Jean-Baptiste 26700 Pierrelatte Drôme, Pierrelatte visite guidée des tableaux de l’église Eglise Saint-Jean-Baptiste 26700 Pierrelatte Pierrelatte Catégories d’évènement: Drôme

Pierrelatte

visite guidée des tableaux de l’église Eglise Saint-Jean-Baptiste 26700 Pierrelatte, 18 septembre 2021 11:00, Pierrelatte. Journée du patrimoine 2021 Eglise Saint-Jean-Baptiste 26700 Pierrelatte. Handicap moteur

Samedi 18 septembre, 11h00 visite guidée des tableaux de l’église * Depuis 1996, 18 tableaux de l’Église Saint Jean Baptiste datant du 17ème au 19ème siècle ont été restaurés. 4 d’entre eux sont classés et 10 sont inscrits au titre des Monuments Historiques. Le service des Archives vous propose une visite pour découvrir leur Histoire… *

samedi 18 septembre – 11h00 à 13h00

*

Entrée libre mais pass sanitaire

Eglise Saint-Jean-Baptiste 26700 Pierrelatte Place de l’Eglise, Pierrelatte Drôme Pierrelatte 26700 Drôme

0475969700 https://www.ville-pierrelatte.fr/

Elle est la cinquième église de Pierrelatte, édifiée entre 1847 et 1853 sur la quatrième qui datait du XVIIe siècle.

L’édifice fait 55 m de long avec le clocher qui est reporté de façon assez originale dans le prolongement de l’église. Sa hauteur sous voûte est de 18 m. Sa largeur est de 17 m chapelles comprises.

Ces dimensions imposantes se voulaient adaptées à une population d’environ 3 500 habitants à très forte majorité catholique.

Son style emprunte majoritairement à l’Antiquité (frontons, colonnes engagées, chapiteaux corinthiens) et pour le reste à un art assez mixte que l’on pourrait qualifier de plutôt « médiéval » (ouvertures et arcatures de la nef en plein cintre).

Crédits : Ville de Pierrelatte

Détails Heure : 11:00 - 13:00 Catégories d’évènement: Drôme, Pierrelatte Autres Lieu Eglise Saint-Jean-Baptiste 26700 Pierrelatte Adresse Place de l'Eglise, Pierrelatte Drôme Ville Pierrelatte Age minimum 7 Age maximum 99 lieuville Eglise Saint-Jean-Baptiste 26700 Pierrelatte Pierrelatte