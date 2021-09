Saint-Michel-sur-Orge Eglise Saint Jean Apôtre Essonne, Saint-Michel-sur-Orge Visite Guidée de l’Eglise Saint Jean Apotre par l’Association Paroissiale Eglise Saint Jean Apôtre Saint-Michel-sur-Orge Catégories d’évènement: Essonne

Saint-Michel-sur-Orge

Visite Guidée de l’Eglise Saint Jean Apotre par l’Association Paroissiale Eglise Saint Jean Apôtre, 18 septembre 2021 10:00, Saint-Michel-sur-Orge. Journée du patrimoine 2021 Eglise Saint Jean Apôtre. Gratuit|Sur inscription 01 69 80 29 15, patrimoine@saintmichel91.fr

Samedi 18 septembre, 10h00 Visite Guidée de l’Eglise Saint Jean Apotre par l’Association Paroissiale * *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

*

Inscriptions obligatoires

Eglise Saint Jean Apôtre Avenue Saint Saëns 91240 Saint-Michel-sur-Orge Saint-Michel-sur-Orge 91240 Essonne

01 69 80 29 15

Une visite guidée de l’église et de ses vitraux est organisée par l’Association paroissiale.

Inscriptions obligatoires : patrimoine@saintmichel91.fr

Crédits : Mairie de Saint-Michel_Sur_Orge Gratuit|Sur inscription

Détails Heure : 10:00 - 12:00 Catégories d’évènement: Essonne, Saint-Michel-sur-Orge Autres Lieu Eglise Saint Jean Apôtre Adresse Avenue Saint Saëns 91240 Saint-Michel-sur-Orge Ville Saint-Michel-sur-Orge Age maximum 99 lieuville Eglise Saint Jean Apôtre Saint-Michel-sur-Orge