Dimanche 19 septembre, 13h00 À la découverte du joyau roman du Sundgau

Dimanche 19 septembre, 13h00 À la découverte du joyau roman du Sundgau * Venez découvrir l’église Saint-Jacques-le-Majeur, marqueur de l’identitié de Feldbach. Au programme : concert, visite guidée et petit marché artisanal. Ce week-end patrimonial sera l’occasion pour le Conseil Municipal d’animer l’église le dimanche 19 septembre.

La fête débutera à 13h : sur le parking, vous pourrez flâner devant des stands d’artisans locaux (objets en bois, miel, couture, bijoux, etc…).

À 15h et à 17h, la batterie fanfare de Riespach, dont la renommée n’est plus à faire, donnera 2 concerts dans l’église.

À 16h, rendez-vous pour une visite guidée et commentée de l’église. *

dimanche 19 septembre – 13h00 à 18h00

Gratuit. Entrée libre. 13h : début de la fête sur le parking. 15h et 17h : concert dans l’église. 16h : visite guidée.

Église Saint-Jacques-le-Majeur 10 rue de l’Église, 68640 Feldbach Feldbach 68640 Haut-Rhin

Joyau roman du Sundgau, l’église date de 1144. Elle a été construite en pierres taillées dans le calcaire du Jura par le comte Frédéric Ier de Ferrette comme lieu de sépulture pour lui-même et sa famille. Classée parmi les monuments historiques, l’église est aujourd’hui la plus ancienne d’Alsace dédiée à saint Jacques le Majeur. En franchissant la porte, on est frappé par le dépouillement du décor, cette église nous rappelle la simplicité monacale.

