18 et 19 septembre Visite libre de l’Église Saint-Jacques et Saint-Philippe * Exposition de chasubles. *

samedi 18 septembre – 15h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 18h00

Eglise Saint-Jacques et Saint-Philippe Centre bourg, 01090 Montceaux Montceaux 01090 Ain

Cette église de style roman, modifiée et restaurée au XVIe siècle, abrite « la Pentecôte », une huile sur toile inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. Vous pourrez apprécier une exposition de chasubles dans le chœur vouté de l’église et admirer un mécanisme d’horloge remarquable.

