Chemiré-sur-Sarthe Eglise Saint-Jacques Chemiré-sur-Sarthe, Maine-et-Loire Eglise St Jacques Eglise Saint-Jacques Chemiré-sur-Sarthe Catégories d’évènement: Chemiré-sur-Sarthe

Maine-et-Loire

Eglise St Jacques Eglise Saint-Jacques, 18 septembre 2021 10:00, Chemiré-sur-Sarthe. Journée du patrimoine 2021 Eglise Saint-Jacques. Gratuit Handicap auditif|Handicap intellectuel|Handicap visuel|Handicap moteur|Handicap psychique

18 et 19 septembre Eglise St Jacques * Notre église propose une exposition d’habits sacerdotaux, de linge d’autel et d’éléments de culte. *

Eglise Saint-Jacques Rue de l’église 49640 Chemiré sur Sarthe Chemiré-sur-Sarthe 49640 Maine-et-Loire Crédits : mairie Gratuit

Catégories d'évènement: Chemiré-sur-Sarthe, Maine-et-Loire