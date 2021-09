Mancy Église Saint-Hubert Mancy, Marne Découverte du patrimoine mancéen Église Saint-Hubert Mancy Catégories d’évènement: Mancy

Marne

Découverte du patrimoine mancéen Église Saint-Hubert, 19 septembre 2021 14:00, Mancy. Journée du patrimoine 2021 Église Saint-Hubert. Gratuit

Dimanche 19 septembre, 14h00 Découverte du patrimoine mancéen * Venez découvrir l’église romane et la salle du Conseil municipal de la Ville de Mancy. Venez découvrir l’église romane datant du XIIe siècle avec ses peintures murales restaurées. Puis, visitez la salle du Conseil municipal de la Mairie. Sculptures, objets d’art et livres anciens forment la collection léguée par Léon Courtaillez en 1923 à la commune. Visite réalisée par la commune et l’association « Les Amis de l’Église ». *

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

Gratuit. Entrée libre. La mairie se situe à 2 minutes à pied de l’église.

Église Saint-Hubert Rue de l’église, 51530 Mancy Mancy 51530 Marne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location39300196.jpg

Le principal monument de la commune est l’église Saint-Hubert, qui date du XIVe siècle. À noter : ses vitraux et fresques.

Crédits : ©communes.com Gratuit ©Commune de Mancy

Détails Heure : 14:00 - 18:00 Catégories d’évènement: Mancy, Marne Autres Lieu Église Saint-Hubert Adresse Rue de l'église, 51530 Mancy Ville Mancy lieuville Église Saint-Hubert Mancy