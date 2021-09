Cons-la-Grandville Église Saint-Hubert Cons-la-Grandville, Meurthe-et-Moselle Découverte de l’un des plus beaux témoignages de l’art roman de Lorraine Église Saint-Hubert Cons-la-Grandville Catégories d’évènement: Cons-la-Grandville

Meurthe-et-Moselle

Découverte de l’un des plus beaux témoignages de l’art roman de Lorraine Église Saint-Hubert, 19 septembre 2021 14:00, Cons-la-Grandville. Journée du patrimoine 2021 Église Saint-Hubert. Gratuit

Dimanche 19 septembre, 14h00 Découverte de l’un des plus beaux témoignages de l’art roman de Lorraine * *

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

Gratuit. Entrée libre. Port du masque obligatoire. Maximum 4 personnes simultanément.

Église Saint-Hubert Rue de la Poste, 54870 Cons-la-Grandville Cons-la-Grandville 54870 Meurthe-et-Moselle

https://cibul.s3.amazonaws.com/location58193471.jpg 03 82 44 99 00 https://www.conslagrandville.com/le-patrimoine/le-prieure/

Au sud du château se dresse l’ancien prieuré bénédictin, dédié à saint Michel, fondé par le premier seigneur de Cons, Dudon, et son épouse Hadwige, fille du Comte de Chiny. Il a été reconstruit dans les années 1760 par le célèbre architecte Laurent Benoît Dewez.

Son église, qui est devenue paroissiale sous le patronyme de saint Hubert, au moment de la Révolution française, conserve une crypte du XIe siècle, témoignage exceptionnel de l’art roman en Lorraine. Elle est ouverte au public une fois par an à l’occasion des Journées européennes du patrimoine et recèle des peintures murales des XIIIe et XVe siècles, témoignage d’une tradition de sépultures unique en Lorraine, découvertes en 1989.

Crédits : ©SHCLG Gratuit ©Aimelaime, sous licence Creative Commons

Détails Heure : 14:00 - 18:00 Catégories d’évènement: Cons-la-Grandville, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu Église Saint-Hubert Adresse Rue de la Poste, 54870 Cons-la-Grandville Ville Cons-la-Grandville lieuville Église Saint-Hubert Cons-la-Grandville