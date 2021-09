Saint-Hilaire-les-Places Eglise Saint-Hilaire Haute-Vienne, Saint-Hilaire-les-Places Découvrez une église romane du XIe siècle Eglise Saint-Hilaire Saint-Hilaire-les-Places Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Découvrez une église romane du XIe siècle Eglise Saint-Hilaire, 18 septembre 2021 14:30, Saint-Hilaire-les-Places. Journée du patrimoine 2021 Eglise Saint-Hilaire. Gratuit

18 et 19 septembre Découvrez une église romane du XIe siècle * Dans ce petit hameau Limousin de caractère, découvrez une église romane du XIe siècle contenant des fresques murales et des vitraux contemporains de Léa Sham’s, et son cimetière attenant. Lien avec le Musée de la Terre à Puycheny. *

Gratuit. Entrée libre.

Eglise Saint-Hilaire Le Vieux Saint-Hilaire 87800 Saint-Hilaire-les-Places Saint-Hilaire-les-Places 87800 Haute-Vienne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location87782019.jpg?_ts=1629962044402 06 40 06 79 92

L’église paraît dater, d’après l’architecture, de la fin du XIe ou du début du XIIe siècle, avec adjonction au XVe des chapelles latérales de la nef par des donateurs inconnus. Le prieur de Saint-Jean de Côle nommait les curés au moins jusqu’en 1566. L’édifice affecte la forme d’une croix latine. Il se compose d’une nef unique qui était couverte d’un plafond de torchis, effondré, d’un transept aux croisillons couverts d’un berceau légèrement brisé avec, à la croisée, une coupole sur pendentifs incurvés. Il se termine par un chevet plat voûté d’un berceau brisé. A la croisée du transept se trouve le clocher octogonal, à deux niveaux. Au dernier niveau, chaque face est percée d’une haute baie plein cintre dont certaines sont garnies de jeux de briques. Ce clocher avait été refait à la fin du XVIIe ou au début du XVIIIe siècle.

Crédits : Gratuit ©Elliesram13 – sous licence Creative Commons

Lieu Eglise Saint-Hilaire Adresse Le Vieux Saint-Hilaire 87800 Saint-Hilaire-les-Places Ville Saint-Hilaire-les-Places