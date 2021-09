Saint-Hilaire-de-Riez Eglise saint-hilaire Saint-Hilaire-de-Riez, Vendée Visite guidée de l’Eglise de Saint-Hilaire Eglise saint-hilaire Saint-Hilaire-de-Riez Catégories d’évènement: Saint-Hilaire-de-Riez

Vendée

Visite guidée de l’Eglise de Saint-Hilaire Eglise saint-hilaire, 18 septembre 2021 10:30, Saint-Hilaire-de-Riez. Journée du patrimoine 2021 Eglise saint-hilaire. Gratuit

18 et 19 septembre Visite guidée de l’Eglise de Saint-Hilaire * Découverte de l’orgue, de l’édifice restauré, des retables du XVIIe siècle classés au titre des monument historiques, et des toiles du peintre Henry Simon. Visite commentée par les bénévoles de la paroise Sainte-Anne-de-Riez. *

samedi 18 septembre – 10h30 à 11h30

dimanche 19 septembre – 15h00 à 16h00

*

Eglise saint-hilaire Place de l’Eglise, 85270 Saint-Hilaire-de-Riez Saint-Hilaire-de-Riez 85270 Vendée

02 51 59 94 00 http://www.sainthilairederiez.fr Crédits : DR Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Saint-Hilaire-de-Riez, Vendée Autres Lieu Eglise saint-hilaire Adresse Place de l'Eglise, 85270 Saint-Hilaire-de-Riez Ville Saint-Hilaire-de-Riez lieuville Eglise saint-hilaire Saint-Hilaire-de-Riez