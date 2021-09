Vannes Eglise Saint-Guen Morbihan, Vannes Visite de L’Eglise Saint-Guen Eglise Saint-Guen Vannes Catégories d’évènement: Morbihan

Dimanche 19 septembre, 14h00 Visite de L’Eglise Saint-Guen * « Au départ il y avait eu la demande du Père Le Pipe : « un lieu qui porte à la prière » et qui soit d’ici : breton, vannetais. Donc granit, bois, ardoise » se souvient Jacques-Henri Maisonneuve, architecte de cet édifice avec Éric Kasper.

Construite en 1966, labellisée Patrimoine remarquable du XXe siècle. *

dimanche 19 septembre – 14h00 à 17h00

Gratuit

Eglise Saint-Guen Rue Irène Joliot-Curie 56 000 Vannes Vannes 56000 Morbihan

https://cibul.s3.amazonaws.com/location3608648.jpg 02 97 01 64 00 http://mairie-vannes.fr https://www.mairie-vannes.fr/vannesdecouverte/histoire-et-patrimoine/qr-patrimoine/eglises-modernes-en-detail/

Edifice de forme pyramidale accolé à une tour clocher, hors oeuvre. De plan losangique, l’absence de piliers intérieurs rendu possible par la technique du lamellé collé de la haute charpente pyramidale, capable de grandes portées, offre la possibilité de réunir l´ensemble des fidèles dans un volume unique.

Présence d’une chapelle dite chapelle de la Vierge à gauche de l’autel sous des tribunes en béton destinée à des offices plus restreints.

