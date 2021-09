Cazideroque Eglise Saint-Gilles Cazideroque, Lot-et-Garonne Découvrez l’église de Cazideroque Eglise Saint-Gilles Cazideroque Catégories d’évènement: Cazideroque

Lot-et-Garonne

Découvrez l’église de Cazideroque Eglise Saint-Gilles, 18 septembre 2021 10:00, Cazideroque. Journée du patrimoine 2021 Eglise Saint-Gilles. Gratuit

18 et 19 septembre Découvrez l’église de Cazideroque * *

samedi 18 septembre – 10h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 10h30

*

Gratuit. Entrée libre.

Eglise Saint-Gilles Le Bourg, 47370 Cazideroque Cazideroque 47370 Lot-et-Garonne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location84556536.jpg?_ts=1630050006742

L’église romane comporte une grande rosace et un autel peint classés au titre des Monuments historiques. Elle contient aussi une nef à quatre travées voûtées en berceau plein cintre et un cœur avec voûte en cul-de-four. La pierre est de taille calcaire de moyen appareil. Sont présents des modillons sculptés et clocher-tour ajouté sous l’Ancien Régime.

Crédits : ©Jacqueline Marvier – sous licence Creative Commons Gratuit ©Paternel 1 – sous licence Creative Commons

Détails Catégories d’évènement: Cazideroque, Lot-et-Garonne Autres Lieu Eglise Saint-Gilles Adresse Le Bourg, 47370 Cazideroque Ville Cazideroque lieuville Eglise Saint-Gilles Cazideroque