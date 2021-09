Vern-d'Anjou Église Saint Gervais et Saint Protais Maine-et-Loire, Vern-d'Anjou Église Saint Gervais et Saint Protais Église Saint Gervais et Saint Protais Vern-d'Anjou Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Église Saint Gervais et Saint Protais, 19 septembre 2021 09:00, Vern-d'Anjou Journée du patrimoine 2021 Gratuit

dimanche 19 septembre – 09h00 à 19h00

Entrée libre

Église Saint Gervais et Saint Protais Rue de l’église, Vern d’Anjou 49220 erdre-en-anjou Vern-d’Anjou 49220 Maine-et-Loire

https://cibul.s3.amazonaws.com/location28949220.jpg +33 (0)2 41 61 41 02 https://www.erdre-en-anjou.fr/ https://www.facebook.com/erdreenanjou

Église du XIXème et XXème siècles

Crédits : @Mairie d’Erdre-en-Anjou Gratuit @Mairie d’Erdre-en-Anjou

