Mayenne

Patrimoine communal Église Saint Gervais et Saint Protais de Brée, 18 septembre 2021 10:00, Brée. Journée du patrimoine 2021 Église Saint Gervais et Saint Protais de Brée. Gratuit

18 et 19 septembre Patrimoine communal * Présentation du patrimoine des 14 bâtiments classés et des 34 objets classés de la commune de Brée.

Visites guidée de l’église à 11h,14h et 16h le samedi 18 et le dimanche 19 septembre 2021. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Église Saint Gervais et Saint Protais de Brée 11 Grande Rue 53150 Brée Brée 53150 Mayenne

Église de Brée objets classés monuments historiques

