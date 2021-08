Saclay Église Saint-Germain Essonne, Saclay Visite libre de l’église de Saclay Église Saint-Germain Saclay Catégories d’évènement: Essonne

Saclay

Visite libre de l’église de Saclay Église Saint-Germain, 18 septembre 2021 14:00, Saclay. Journée du patrimoine 2021 Église Saint-Germain. Gratuit

18 et 19 septembre Visite libre de l’église de Saclay * *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

Église Saint-Germain 7 rue de la Tour-Saint-Germain 91400 Saclay Saclay 91400 Essonne

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 01 69 41 26 39 http://secteur-yvette-catho91.cef.fr/paroisseshtm/saclay/nouveausaclayhistorique.html

Édifice de style roman et gothique comprenant des vestiges du XIIIe siècle. Intérieur dépouillé. Mobilier récent, stalles du XVIIIe siècle, tableaux sur le thème religieux, bénitier style Renaissance et Christ de 1876 dans le chœur.

Crédits : Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Saclay Autres Lieu Église Saint-Germain Adresse 7 rue de la Tour-Saint-Germain 91400 Saclay Ville Saclay lieuville Église Saint-Germain Saclay