Projection conférence le Pantin disparu, la Place de l'église, la "zone" Église Saint-Germain-l'Auxerrois, 19 septembre 2021 15:00, Pantin

Dimanche 19 septembre, 15h00 Projection conférence le Pantin disparu, la Place de l’église, la “zone” * 15h. : Projection conférence, débat

Le Pantin d’autrefois aujourd’hui disparu

par André MONNET, ensegant natif de Pantin

La place l’église de 1900 jusqu’au années 50 – Vidéo

Son aspect village, ses innombrables commerces que vous êtes nombreux à avoir fréquentés. “La zone de Pantin”- Vidéo

La plus émouvante, la plus méconnue, la “zone de Pantin”; quelques mois avant sa destruction pour ce qui allait devenir le Périphérique, avec ses baraques, ses enfants posant devant la leur, certains identifiés par l’auteur et retrouvés encore vivants aujourd’hui. *

dimanche 19 septembre – 15h00 à 16h30

Respect des règles sanitaires, passe sanitaire, Nombre de places limitées à 50, entrée libre avec chapeau

Église Saint-Germain-l’Auxerrois 1 place de l’Église 93500 Pantin Pantin 93500 Seine-St.-Denis

Église datant de 1664 avec des ajouts du XVIIIe siècle pour la tour carrée remplaçant le clocher d’origine et du XIXe siècle pour le porche surmonté d’un fronton triangulaire. Dans le projet de rénovation urbaine du quartier de l’église par l’architecte Honegger en 1953, elle était vouée à la démolition. Elle est sauvée en 1978 par son classement aux monuments historiques.

Crédits : © André Monnet Gratuit ©Michel Bailleul

Heure : 15:00 - 16:30