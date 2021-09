Digny Église Saint-Germain Digny, Eure-et-Loir Visite libre Église Saint-Germain Digny Catégories d’évènement: Digny

samedi 18 septembre – 09h00 à 18h00

Église Saint-Germain Le bourg, 28250 Digny Digny 28250 Eure-et-Loir

https://cibul.s3.amazonaws.com/location64055352.jpg 02 37 37 80 11 http://www.digny.org

L’église date du XVIe siècle ainsi que son imposant clocher. Le mobilier date du XVIIIe siècle.

Possession de l’abbaye de Saint-Martin de Séez, c’est une construction de dimension moyenne, d’origine romane. Elle était, autrefois un prieuré habité par les religieux de la Congrégation des Génovéfains (Confrérie de Sainte-Geneviève). Sur le contrefort sud-est, subsistent les vestiges d’un cadran solaire gravé sur une pierre de taille.

