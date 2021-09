Raon-l'Étape Église Saint-Georges Raon-l'Étape, Vosges Visitez librement une église construite au XIXe siècle Église Saint-Georges Raon-l'Étape Catégories d’évènement: Raon-l'Étape

Visitez librement une église construite au XIXe siècle Église Saint-Georges, 18 septembre 2021

18 et 19 septembre

samedi 18 septembre – 10h00 à 17h30

dimanche 19 septembre – 10h00 à 17h30

Gratuit. Entrée libre.

Église Saint-Georges 14 rue Denfert Rochereau, 88110 Raon-l’Étape Raon-l’Étape 88110 Vosges

https://cibul.s3.amazonaws.com/location75225239.jpg 03 29 41 41 64 https://www.catholique88.fr/paroisses/paroisse-saint-luc

L’église Saint-Georges est l’église de La Neuveville-lès-Raon, qui a fusionné avec Raon-l’Étape en 1947.

Elle a été construite entre 1835 et 1838 d’après les plans de l’architecte d’arrondissement Boucher de Saint-Dié.

L’Église, en plus de ses vitraux et autres ornements religieux (une ancienne statue Notre-Dame de Pitié, un Christ en bois peint,…) renferme un tableau de saint Nicolas. Il est l’unique représentation de flotteurs associés directement à leur saint patron qui n’est autre que saint Nicolas.

