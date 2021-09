Desertines Eglise Saint-Georges de Désertines Allier, Desertines Visite libre de l’église Saint-Georges de Désertines (03) Eglise Saint-Georges de Désertines Desertines Catégories d’évènement: Allier

Visite libre de l'église Saint-Georges de Désertines (03)
Gratuit
+33 (0)4 70 05 05 95, paroisse.sainte-marie@orange.fr

18 et 19 septembre Visite libre de l’église Saint-Georges de Désertines (03) * Cette église romane a été construite vers la fin du XIIe siècle sur un plan rectangulaire : une nef unique, voûtée d’un berceau brisé et prolongée par un chevet plat. Son portail gothique date du XIVe. Au XVe, elle fut agrandie au sud d’une chapelle gothique et au nord d’une salle, elle-même allongée au XVIIe pour devenir un véritable bas-côté.

Mobilier remarquable : des fonts baptismaux du XVIe, et des statues en bois : Saint Antoine ermite (XVe), Sainte-Anne portant la Vierge enfant, bois polychrome doré (XVIe), Vierge à l’Enfant (XVIIe), Saint-Georges, saint-patron de l’église, reproduction de la statue du XVIIe (volée). *

samedi 18 septembre – 09h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 19h00

Visite libre dans le respect des règles sanitaires mises en place.

Eglise Saint-Georges de Désertines
Place de l'Egalité, 03630 Désertines, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes

Eglise romane du XIIe siècle

