Découvrez l’église de Générac Eglise Saint-Genès, 18 septembre 2021 10:00, Générac. Journée du patrimoine 2021 Eglise Saint-Genès. Gratuit Handicap moteur

18 et 19 septembre Découvrez l’église de Générac * *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h30

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Gratuit. Port du masque obligatoire.

Eglise Saint-Genès Le bourg, 33920 Générac Générac 33920 Gironde

https://cibul.s3.amazonaws.com/location30243179.jpg 06 82 47 36 51

L’église Saint-Genès, construite au XIIe siècle, est d’allure plutôt massive. Son clocher carré et fortifié abrite l’une des plus anciennes cloches du Blayais. Elle date en effet de 1519 et est classée au titre des Monuments historiques depuis le 4 juillet 1903. La petite place de l’église qui domine la campagne, accueille une croix en pierre sur laquelle sont taillés les instruments de la Passion et des visages d’angelots.

