Balade contée historique, à Péaule Eglise Saint-Gaudens, 18 septembre 2021 15:00, Péaule. Journée du patrimoine 2021 Eglise Saint-Gaudens. Gratuit

Samedi 18 septembre, 15h00 Balade contée historique, à Péaule * Quant un livre devient réalité. Plongez dans les années 50, découvrez la vie dans la campagne Morbihannaise lors d’une visite du bourg de Péaule bercée au gré des souvenirs d’Yvon, héros du livre «Passeur de mémoire, si Péaule m’était conté”. *

samedi 18 septembre – 15h00 à 16h00

Eglise Saint-Gaudens 2 place de l’église, 56130, Péaule Péaule 56130 Morbihan

https://cibul.s3.amazonaws.com/location82736159.jpg?_ts=1630315519080 0623208749 https://www.peaule.fr/histoire-et-patrimoine https://www.facebook.com/larecycleriepeaulaise

Crédits : Hélène BINOT Gratuit

