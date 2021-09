Saint-Fort-sur-Gironde Église Saint-Fortunat Charente-Maritime, Saint-Fort-sur-Gironde Montée au clocher pour l’Angélus Église Saint-Fortunat Saint-Fort-sur-Gironde Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Montée au clocher pour l’Angélus Église Saint-Fortunat, 18 septembre 2021 11:45, Saint-Fort-sur-Gironde. Journée du patrimoine 2021 Église Saint-Fortunat. Gratuit 06 86 69 95 64

18 et 19 septembre Montée au clocher pour l’Angélus * Rdv devant l’église pour aller jusqu’à la chambre des cloches, recevoir quelques explications, observer l’ébranlement de la cloche de l’Angélus, et l’écouter jusqu’à la dernière vibration. Grand moment d’émotion garanti ! *

samedi 18 septembre – 11h45 à 12h30

samedi 18 septembre – 18h45 à 19h30

dimanche 19 septembre – 11h45 à 12h30

dimanche 19 septembre – 18h45 à 19h30

Gratuit. Entrée libre. Réservation obligatoire. Groupes de 10 personnes.

Église Saint-Fortunat Rue Maurice-Chastang, 17240 Saint-Fort-sur-Gironde Saint-Fort-sur-Gironde 17240 Charente-Maritime

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 06 86 69 95 64

L’église de Saint-Fort sur Gironde est un mélange de style roman et ogival. Le portail (XIe siècle) est roman et est orné d’une voussure à têtes de chevaux. La nef a été modifiée dans le style ogival, une chapelle latérale ainsi qu’un clocher où se trouve une ravissante porte Renaissance ont été rajoutés au XVIe siècle.

Catégories d'évènement: Charente-Maritime, Saint-Fort-sur-Gironde