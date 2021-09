Saint-Firmin-sur-Loire Église Saint-Firmin Loiret, Saint-Firmin-sur-Loire L’église Saint-Firmin et son patrimoine Église Saint-Firmin Saint-Firmin-sur-Loire Catégories d’évènement: Loiret

L’église Saint-Firmin et son patrimoine Église Saint-Firmin, 18 septembre 2021 10:00, Saint-Firmin-sur-Loire. Journée du patrimoine 2021 Église Saint-Firmin. Gratuit Handicap moteur

18 et 19 septembre L’église Saint-Firmin et son patrimoine * *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Entrée libre dans le respect des conditions sanitaires.

Église Saint-Firmin Place de l’Église 45360 Saint-Firmin-sur-Loire Saint-Firmin-sur-Loire 45360 Loiret

Tout près de Pont-Canal de Briare et de Saint Firmin-sur-Loire cette église du XIIe siècle présente dans une calme simplicité un retable Louis XIII, des marques de crue de Loire.

L’association Saint-Firmin Autrement propose une exposition exceptionnelle d’objets de culte récemment retrouvés : habits, bannières, relique, bâtons de procession et livres anciens.

Les huiles et aquarelles de Guy Jouineau, célèbre affichiste de cinéma seront également exposées au sein de la nef.

