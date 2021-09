Le Port Église Saint-Ferdinand Gironde, Le Port Une église dédiée à saint Ferdinand à Mouliets-et-Villemartin Église Saint-Ferdinand Le Port Catégories d’évènement: Gironde

18 et 19 septembre Une église dédiée à saint Ferdinand à Mouliets-et-Villemartin * La municipalité de Mouliets-et-Villemartin ouvre ses 3 églises pour les Journées européennes du patrimoine 2021. À cette occasion, vous pourrez découvrir et visiter l’église Saint-Martin, les Ruines de la chapelle de Villemartin et l’église Saint-Ferdinand. *

samedi 18 septembre – 10h30 à 12h30

samedi 18 septembre – 15h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h30 à 12h30

dimanche 19 septembre – 15h00 à 18h00

Gratuit. Entrée libre.

Église Saint-Ferdinand Rte de Piquessegue, 33350 Mouliets-et-Villemartin Le Port 33350 Gironde

L’église Saint-Ferdinand date du XIXe siècle. Elle a été bâtie quand le culte de l’église Saint-Martin a été abandonné. L’église Saint-Ferdinand a permis, en particulier, de regrouper les paroissiens de Mouliets, de Villemartin et de Piquessègue au sein du même endroit. L’édifice possède une nef unique voûtée en arc déprimé. On trouve aussi à l’intérieur des petites chapelles voûtées et peintes dites en cul-de-four (au niveau du revers de la façade Ouest).

