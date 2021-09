Exposition Eglise St Eusèbe à Gennes Eglise Saint Eusèbe de Gennes, 19 septembre 2021 10:00, Gennes.

Journée du patrimoine 2021 Eglise Saint Eusèbe de Gennes. Gratuit Handicap moteur

Dimanche 19 septembre, 10h00

Exposition Eglise St Eusèbe à Gennes

*

marché d’Artla journée, cloturé par un concert

Visiter l’église Saint-Eusèbe

Perchée au dessus du fleuve, l’église Saint-Eusèbe conserve encore toute sa partie orientale (chœur et transept) d’époque romane. La nef est en partie ruinée mais le mur sud présente un petit appareil remontant probablement à l’époque carolingienne.

La base du clocher est du XIIIe siècle et la flèche du XVe siècle fut détruite en 1940 et de nouveau en 1944. C’est lors de la Seconde Guerre Mondiale qu’un poste d’observation fut installé dans le clocher ce qui vaudra à la flèche d’être détruite par les obus allemands.

Désaffecté depuis la Révolution Française, transformé en école puis en musée, le site est restauré et utilisé désormais comme lieu d’exposition en juillet et août.

Le Mémorial des Cadets de Saumur

Armés de leur matériel d’instruction, des élèves officiers de l’Ecole de Cavalerie de Saumur se sont opposés, en juin 1940, à l’avancée allemande sur la Loire. Dès la fin du mois de mai, les hommes se déploient de Gennes à Montsoreau, soit un front de 40 km. Alors que le 17 juin 1940 est radiodiffusé le discours de Pétain demandant de cesser le combat et l’intention d’armistice, les élèves vont tenir la position sous le commandement du colonel Michon.

Les 19, 20 et 21 juin 1940, ils luttent avec courage et acharnement dans un combat sacrifice contre les troupes allemandes supérieures en nombre et en armement. C’est le premier acte de résistance armée sur le territoire national. Les sépultures des Cadets tués au combat, initialement regroupées au cimetière de Gennes, sont transférées au pied de l’église Saint-Eusèbe. Le mémorial compte 17 tombes de soldats tués à Gennes et dans le Saumurois.

*

dimanche 19 septembre – 10h00 à 21h00

*



Eglise Saint Eusèbe de Gennes rue du mémorial 49350 GENNES Gennes 49350 Maine-et-Loire

0241541058

Crédits : G Boisbouvier Gratuit montgolfieres d’Anjou