La pierre de Lucenay, calcaire de très belle qualité et facile à tailler, était très recherchée pour les constructions luxueuses (la cathédrale Saint-Jean de Lyon est en partie érigée avec cette pierre). Promenez-vous dans le village et admirez les façades travaillées des anciennes maisons des carriers et tailleurs de pierre. En vous éloignant un peu du centre du village vous pourrez découvrir un lavoir, une croix de 1777 et, là-haut sur la colline, la madone de Lucenay. Un spectacle et des visites guidées complèteront votre découverte du village.

