Le Pont-de-Claix Église Saint-Etienne Isère, Le Pont-de-Claix Découverte de l’église St Etienne à travers ses magnifiques vitraux pleins d’ histoire Église Saint-Etienne Le Pont-de-Claix Catégories d’évènement: Isère

Le Pont-de-Claix

Découverte de l’église St Etienne à travers ses magnifiques vitraux pleins d’ histoire Église Saint-Etienne, 18 septembre 2021 14:00, Le Pont-de-Claix. Journée du patrimoine 2021 Église Saint-Etienne. Gratuit Handicap moteur

18 et 19 septembre Découverte de l’église St Etienne à travers ses magnifiques vitraux pleins d’ histoire * L’église Saint-Étienne ouvre ses portes pour vous permettre de venir admirer ses magnifiques vitraux pleins d’histoire et son style gothique. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 15h00

samedi 18 septembre – 15h30 à 16h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 15h00

dimanche 19 septembre – 15h30 à 16h30

*

Gratuit

Église Saint-Etienne 37 avenue du maquis de l’oisans 38800 Le Pont-de-Claix Le Pont-de-Claix 38800 Isère

https://cibul.s3.amazonaws.com/location37397146.jpg Crédits : ® Mairie de Pont-de-claix Gratuit ® Mairie de Pont-de-claix

Détails Catégories d’évènement: Isère, Le Pont-de-Claix Autres Lieu Église Saint-Etienne Adresse 37 avenue du maquis de l'oisans 38800 Le Pont-de-Claix Ville Le Pont-de-Claix Age minimum 6 Age maximum 99 lieuville Église Saint-Etienne Le Pont-de-Claix