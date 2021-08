Bar-le-Duc Église Saint-Étienne Bar-le-Duc, Meuse Animation : “Où est passé Firmin le grain de raisin ?” Église Saint-Étienne Bar-le-Duc Catégories d’évènement: Bar-le-Duc

17 et 18 septembre Animation : “Où est passé Firmin le grain de raisin ?” * Bar-le-Duc est en émoi ! Firmin, le grain de raisin a disparu de sa corne d’abondance ! Toute la ville est inquiète et se demande ce qui a bien pu passer par la tête de notre grain de raisin préféré. Concept original et innovant pour une découverte récréative de Bar-le-Duc, à vivre en famille ! Conçu à partir d’une énigme scénarisée et adaptée à la ville de Bar-le-Duc, ce jeu se présente sous la forme d’un kit. Le sac de mission du petit journaliste enquêteur rassemble plusieurs objets, dont un carnet de route permettant aux enfants de franchir les différentes étapes et de résoudre les énigmes. *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 12h30

vendredi 17 septembre – 14h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h30

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

Tarif préférentiel : 9€, un kit pour toute la famille. En vente à l’Office de Tourisme à Bar-le-Duc, 7 rue Jeanne d’Arc, 55000 Bar-le-Duc.

Église Saint-Étienne Place Saint-Pierre, 55000 Bar-le-Duc Bar-le-Duc 55000 Meuse

L’édifice est commencé en 1315 et achevé en 1630 (clocher). Sa façade est de style gothique flamboyant, ses vitraux conçus par le maître verrier français Champigneulle. On y trouve également des sculptures de Ligier Richier.

