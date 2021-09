Écotay-l'Olme Eglise Saint Etienne au Vieil Ecotay Écotay-l'Olme, Loire Visite du Vieil Ecotay Eglise Saint Etienne au Vieil Ecotay Écotay-l'Olme Catégories d’évènement: Écotay-l'Olme

Loire

Visite du Vieil Ecotay Eglise Saint Etienne au Vieil Ecotay, 19 septembre 2021 14:00, Écotay-l'Olme. Journée du patrimoine 2021 Eglise Saint Etienne au Vieil Ecotay. Gratuit

Dimanche 19 septembre, 14h00 Visite du Vieil Ecotay * La municipalité d’Ecotay l’Olme, la commission jeunesse et l’association Les Amis du Veil Ecotay vous propose un moment de découverte et d’échange autour du site du Vieil Ecotay le dimanche 19 septembre de 14 h à 17 h.

Rendez-vous près de l’ancien Lavoir (route du Vieil Ecotay, en contrebas) pour redécouvrir l’utilisation de ce lavoir, le mode de vie des habitants et surtout apprécier le cadre plein de charme du petit village du Vieil Ecotay.

Des départs de randonnées sont aussi possibles. *

dimanche 19 septembre – 14h00 à 17h00

Eglise Saint Etienne au Vieil Ecotay Route du Vieil Ecotay, 42600 Écotay-L’Olme Écotay-l’Olme 42600 Loire Crédits : ®mairie d’Ecotay l’Olme Gratuit

Détails Heure : 14:00 - 17:00 Catégories d’évènement: Écotay-l'Olme, Loire Autres Lieu Eglise Saint Etienne au Vieil Ecotay Adresse Route du Vieil Ecotay, 42600 Écotay-L'Olme Ville Écotay-l'Olme Age minimum 8 Age maximum 99 lieuville Eglise Saint Etienne au Vieil Ecotay Écotay-l'Olme